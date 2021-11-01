Бастрыкин взял под контроль расследование убийства двух сестер в Туве

Главе Следкома Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти двух девочек в Кызыле

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование убийства двух сестре 9 и 14 лет в городе Кызыле республики Тува. Об этом сообщается на сайте СК.

Поручение доложить обо всех обстоятельствах происшествия было дано исполняющему обязанности руководителя следственного управления Геннадию Кюрю. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следкома.

Об убийстве девочек 9 и 14 лет в Кызыле стало известно ранее в воскресенье, 31 октября. Их тела со множественными травмами обнаружили на улице, младшая скончалась на месте, а старшая умерла в больнице.

По предварительным данным, мужчина, снимавший комнату в их квартире, сбросил девочек с балкона. В ночь на 31 октября у него случился конфликт с детьми, которые якобы шумели и мешали ему.

