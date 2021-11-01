Власти Ленобласти объяснили сообщение о признании иностранных вакцин

Власти Ленобласти объяснили сообщения, связанные с признанием иностранных вакцин в регионе. Об этом пишет Telegram-канал издания «Подъем» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Там разъяснили, что формулировка «признание вакцины» — неверная. Людей, имеющих QR-код о вакцинации иностранными вакцинами, будут пускать в музеи и театры, уточнили там. Иностранцы, у которых нет QR-кода, смогут предъявить документ о прививке на входе. При этом изменений в нормативную базу вноситься не будет.

О том, что в музеи Ленобласти начнут пускать привитых иностранными вакцинами от коронавируса посетителей, стало известно 1 ноября. При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что признание иностранных вакцин не согласовывалось с руководителем регионального ведомства.