Одна из программ льготной ипотеки получит миллиарды рублей

Минсельхоз: в 2022 году на программу сельской ипотеки выделят 11,5 миллиарда рублей

В 2022 году программа сельской ипотеки должна получить 11,5 миллиарда рублей. Поддержка одной из программ льготного кредитования на жилье должна поспособствовать экономической активности в селах, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

Сумма предусмотрена на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Количество средств увеличили — в 2021 году на субсидирование процентной ставки предусмотрели 4,1 миллиарда рублей, а банкам дополнительно выделили 3,2 миллиарда рублей. По данным ведомства, наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Татарстане и Башкирии, а также в Новосибирской области.

По данным экспертов, программа помогает занятости сельского населения и способствует активному использованию земель для сельскохозяйственного производства. Увеличение суммы финансирования связано с большим числом заявок на меру поддержки, чем количество заложенных средств.

«Программа оказалась суперпопулярной. Люди охотно берут ипотеку в сельской местности, подключаются целые регионы. Постоянно "доливают" деньгами в течение года, поэтому логично заложить большие средства сразу. У нас серьезная проблема — привлекать на село специалистов. Этого делать мы не можем, потому что не можем обеспечить жильем», — сказал первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота.

В июле правительство приняло решение выделить шесть миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Часть средств решили отправить на поддержку программы сельской ипотеки. Меру приняли для улучшения условий жизни не менее чем 14 тысяч семей.