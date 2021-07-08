Российские села получат миллиарды рублей

Правительство России приняло решение выделить несколько миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Часть средств пойдет на поддержку программы сельской ипотеки, сообщается на сайте кабмина.

Меры поддержки населения власти обсудили во время заседания правительства. По поручению президента, шесть миллиардов рублей пойдут на развитие сел, из которых два миллиарда рублей — на поддержку сельской ипотеки. По подсчетам министров, мера позволит улучшить условия жизни не менее чем 14 тысяч семей. К концу 2021 года планируется достичь показателя в 35 тысяч семей.

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В рамках проекта «Современный облик сельских территорий» около 2,8 миллиарда рублей направят в села на «повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой». Соответствующие мероприятия проведут в 26 регионах страны.

По данным РИА Новости, больше всего средств получат Удмуртская Республика (более 400 миллионов рублей), Иркутская область (320 миллионов), Кузбасс (почти 200 миллионов), Чеченская Республика (180 миллионов), Ульяновская область (более 170 миллионов), Костромская (почти 160 миллионов) и Брянская области (150 миллионов).

Правительство также решило выделить более миллиарда рублей на ликвидацию последствий паводков и строительство дорожной инфраструктуры. Средства распределят между девятью регионами: Приморским, Хабаровским и Забайкальским краями, Амурской, Иркутской областями, Еврейской автономной областью, а также Республикой Северной Осетией, Липецкой и Орловской областями.