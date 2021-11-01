Эрдоган заявил о негативном настрое Грузии к созданию формата «3+3»

Президент Турции Реджеп Эрдоган: у Грузии есть негативный настрой к формату «3+3»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Грузии есть негативный настрой к идее создания переговорного формата «3+3», передает РИА Новости.

«Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения — давайте вшестером предпримем совместный шаг и установим мир в регионе», — сказал Эрдоган. По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев «уже сделал Армении предложение относительно мира».

«Есть некоторый негативный настрой со стороны Грузии, но если все эти страны продемонстрируют позитивный подход, то эта платформа будет создана, и регион превратится в площадку мира», — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер считает, что создание такой платформы будет способствовать позитивному развитию отношений между Анкарой и Ереваном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном о создании инициативы «3+3». По словам Лаврова, новый формат будет в том числе заниматься работой по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе.

В начале октября глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси будет сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Москвой, однако республика так или иначе должна быть представлена в крупных геополитических проектах.