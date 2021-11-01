Бывший СССР
 
Последние новости
ФСБ отказалась раскрывать протоколы особых троек НКВД из-за разжигания ненависти
Доказано преимущество вакцин перед перенесенным COVID-19
Президент Азербайджана обвинил Армению в 30-летних этнических чистках
Лавров описал действия Украины в Донбассе словами «пальцем не пошевелила»
Подозреваемый в изнасиловании трансгендера судебный пристав свел счеты с жизнью
В Госдуме предложили предпринять три шага для роста пенсий россиян
Медведева обратилась к пропустившему семь мячей от «Зенита» вратарю «Спартака»
России перестало хватать крематориев
Путин предостерег Байдена от создания новых военных баз США
В Кремле ответили на данные о желании врачей массово уволиться
Новости партнеров
Прослушать новость

Эрдоган заявил о негативном настрое Грузии к созданию формата «3+3»

Президент Турции Реджеп Эрдоган: у Грузии есть негативный настрой к формату «3+3»
Перейти в «Мою Ленту»
Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Грузии есть негативный настрой к идее создания переговорного формата «3+3», передает РИА Новости.

«Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения — давайте вшестером предпримем совместный шаг и установим мир в регионе», — сказал Эрдоган. По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев «уже сделал Армении предложение относительно мира».

«Есть некоторый негативный настрой со стороны Грузии, но если все эти страны продемонстрируют позитивный подход, то эта платформа будет создана, и регион превратится в площадку мира», — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер считает, что создание такой платформы будет способствовать позитивному развитию отношений между Анкарой и Ереваном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном о создании инициативы «3+3». По словам Лаврова, новый формат будет в том числе заниматься работой по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе.

В начале октября глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси будет сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Москвой, однако республика так или иначе должна быть представлена в крупных геополитических проектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров и Чавушоглу обсудили создание механизма «3+3» на Южном Кавказе
Грузия прокомментировала идею Лаврова создать переговорный формат «3+3»
Лавров обсудил создание формата «3+3» с Турцией и странами Закавказья
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:08 2 сентября

«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»

Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
16:3429 октября

Лукашенко назвал сумму расходов на борьбу с коронавирусом

16:2329 октября

Тихановская пообещала вернуть дипломатов США в демократическую Белоруссию

16:2029 октября

Украинское руководство обвинили в следовании внешним указаниям

Бывший СССР00:0230 августа

«Люди бежали в панике»

Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
16:1429 октября

Украина попросила НАТО продемонстрировать силу в Черном море для России

15:3729 октября

Поляки начали патрулировать границу с Белоруссией на самолетах

15:1929 октября

В Казахстане после смерти восьмиклассника ученики пришли в школу в юбках

Бывший СССР00:0125 августа

Крымские посиделки.

На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?
14:5429 октября

Украинский регион оказался на грани экологического бедствия

14:5229 октября

Россия обратила внимание на «беспощадную Фемиду» Латвии в отношении журналистов

14:3129 октября

Новые ограничения не помешают США продвигать демократию в Белоруссии

Россия
Зюганов рассказал о проверке Рашкина
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Жириновский заявил о предательстве Турции в Донбассе
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.
Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
В российском жилом доме произошел взрыв
«Дом будто ножом срезало»
60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу» — самую мощную в истории. Что помнят о взрыве очевидцы?
Хозяин взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры умер в больнице
Все материалы
Мир
Раскрыто меню Лаврова на ужине участников саммита G20
Кто теперь угнетен?
США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Десятки россиян госпитализированы с отравлением из отеля в Египте
МИД назвал условие для встречи в «нормандском формате»
Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке.
Как ее потеснили российские наемники?
Захарова обвинила США в разрушении консульских услуг
Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Абдул Салам Ханафи после переговоров по АфганистануВ Москве прошли переговоры с талибами.
Россия согласна помочь Афганистану, но не готова признать «Талибан»
Все материалы
Бывший СССР
В Грузии рассказали о выпивающем три литра лимонада в день Саакашвили
Белоруссия попросила Россию поделиться 5G
«Было очень страшно»
30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
Прибыль «Газпрома» вызвала негодование на Украине
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Премьер Украины нашел способ справиться с газовым кризисом
Все материалы
Экономика
У самого популярного сериала на Netflix появилась своя криптовалюта
Россиян оставят без популярных специй
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Россиян предупредили о черных кредиторах
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Сбер поддержал бизнес по льготной программе кредитования
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Доказана эффективность третьей дозы вакцины Pfizer против коронавируса
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Apple объяснила отсутствие сенсорного экрана в ноутбуках
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Обнаружена причина прогрессирования болезни Альцгеймера
Диетологи рассказали об идеальных для похудения осенних продуктах
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Глава UFC ужаснулся работой судьи из России на турнире
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Глава UFC отреагировал на слова Федора Емельяненко о себе
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Хасбик устроил потасовку с Абдурозиком после UFC 267
Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень познакомился с друзьями возлюбленной и узнал о ее обмане
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Няня отказалась сидеть с детьми и объяснилась
Девушка познакомилась с матерью бойфренда и услышала от нее необычную просьбу
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Мужчина случайно подслушал разговор жены с подругами и устроил забастовку
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Объявлены рублевые цены на новую версию Renault Kaptur
Настоящие рамные внедорожники, которые нужны России
Их ждут тверские болота и карельские леса
Назван главный параметр для определения качества автомобиля с пробегом
Много дыма и огня: как закрывали сезон Российской дрифт серии
Охваченный пламенем Nissan 370Z и впечатления Цареградцева
В экспозицию музея Toyota добавили спорткупе Honda NSX
Рассматриваем Range Rover во всех подробностях. Он точно новый?
Видео: Что изменилось в новом внедорожнике
Американцы показали на видео безумную шестиколесную Lada Niva
Все материалы
Среда обитания
Сдавшая мать в дом престарелых певица продала ее жилье
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Ради дома мечты американцы оказались готовы жить с привидениями
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Бывшее жилье Орландо Блума продали в рекордные сроки
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
«Мурман — земля необитаемая»
Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
Возвращаясь к истокам.
О чем снимают татарские режиссеры и почему это заслуживает внимания
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
«Сушите весла!»
Что такое сапбординг и где находятся лучшие места для этого спорта в России?
Выходи из комнаты.
Что такое «новый театр» и какие формы он принимает в современной России
Все материалы