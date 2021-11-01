Байден пообещал выполнить американский план спасения планеты

Джо Байден: США смогут сократить выбросы парниковых газов на 50-52 процента к 2030 году

Президент США Джо Байден посчитал реальным выполнение представленного им плана по спасению планеты от глобального потепления. Американский лидер уверен, что страна сдержит обещания и сможет к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50-52 процента относительно уровней 2005 года, передает РИА Новости.

Байден намерен доказать, что США снова готовы сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом и подать пример другим странам в предотвращении катастрофы. Президент отметил, что Белому дому придется работать сверхурочно, чтобы компенсировать бездействие предыдущей администрации и сократить эмиссии «более чем на гигатонну».

Цель, которой пообещал достичь Байден, правительство США представило в апреле 2021 года. В конце октября страна опубликовала проект бюджета, который поможет реализовать климатический план. На экологические проекты президент пообещал направить рекордную сумму — 555 миллиардов из 1,75 триллиона долларов.

Средства пойдут на модернизацию промышленности, сельского хозяйства, электроэнергетики и транспорта. Таким способом коммунальным предприятиям и домовладениям на десять лет расширят налоговые льготы на использование экологически чистых источников энергии. Часть денег также выделят на устойчивое развитие и закупку «чистых» источников.