Раскрыт новый дорогой гаджет Apple

Apple может выпустить дорогую VR-гарнитуру в 2022 году

Компания Apple представит дорогую гарнитуру смешанной реальности в 2022 году. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты ссылаются на регулярную рассылку Power On автора Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman). По информации Гурмана, Apple работает над очками виртуальной реальности и готовится выпустить устройство в 2022 году. Специалист уверен, что раскрытый девайс будет включать в себя технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), представляя собой гарнитуру смешанной реальности (mixed reality, MR).

Автор уточнил, что новый гаджет будет относительно дорогим: гарнитура будет относиться к сегменту премиальных девайсов. «Устройство будет иметь продвинутый чип, дисплеи, сенсоры и функции аватаров», — подчеркнул Гурман.

Специалист отметил, что очки смешанной реальности будут также рассчитаны и на высокопроизводительные VR-игры. «Опыт смешанной реальности, позволяющий управлять играми в высококачественной виртуальной реальности с помощью быстрых микросхем и дорогих дисплеев», — сообщил журналист.

В конце августа Марк Гурман заявил, что глава Apple Тим Кук останется в руководстве компании как минимум до 2025 года. Гурман полагает, что Кук будет готов уйти после того, как находящаяся под его руководством корпорация выпустит гаджет нового типа — очки смешанной реальности.