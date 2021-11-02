В ВШЭ рассказали о пользе антидепрессантов при COVID-19

Антидепрессанты могут снимать некоторые симптомы коронавируса, благодаря сниженному уровню тревожности, иммунитет у принимающих данные препараты людей работает лучше. О пользе этих средств рассказала радиостанции «Говорит Москва» директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.

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По ее словам, о полезных свойствах антидепрессантов свидетельствуют и исследования, касающиеся флувоксамина, опубликованные ранее в The Lancet Global Health. Попович пояснила, что антидепрессанты применяются при так называемом неврозе, навязчивых состояниях, обсессивно-компульсивном расстройстве.

«Депрессия и тревожность — это один из симптомов заболевания COVID, потому что вирус садится на лимбическую систему, отвечающую за эмоции», — заявила эксперт ВШЭ.

Она пояснила, что помимо антидепрессантов снижению нервозности и укреплению иммунитета способствует соблюдение режима сна и отдыха, а также правильное питание. Антидепрессанты связаны с серотонином, эти препараты положительно влияют на уровень гормональной активности, в том числе помогают укреплять иммунитет, подчеркнула Попович.

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