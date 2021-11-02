Обрушение 22-этажного дома в Нигерии унесло жизни пяти человек

BBC News: пять человек погибли и десятки пропали без вести из-за обрушения дома в Нигерии

Как минимум пять человек погибли и десятки пропали без вести из-за обрушения 22-этажного дома в крупнейшем городе Нигерии. Об этом сообщает BBC News. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале ТАСС.

По информации издания, недостроенный корпус с элитными квартирами в Лагосе обрушился 1 ноября. Причины катастрофы на данный момент устанавливаются. Спасательные бригады и местные жители всю ночь работали на месте крушения. Им удалось спасти из под обломков здания четверых человек.

41-летний строитель Эрик Теттех рассказал, что бригада рабочих ждала прибытия экскаватора, когда дом вдруг рухнул. По его словам, под обломками остались более ста человек. На видео с места событий попал момент выноса тела погибшего, чью жизнь унесло крушение здания.

24 июня около американского Майами обрушился 12-этажный дом. По последним официальным данным, погибли 54 человека, еще 86 человек числятся пропавшими без вести. По словам президента США Джо Байдена, возможной причиной обрушения 12-этажного дома могло стать глобальное потепление.