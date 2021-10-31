В Шанхае один человек погиб при обрушении башенного крана

ТВ Китая: один человек погиб, еще двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения башенного крана на строительной площадке в Шанхае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 31 октября, на одном из строительных объектов на пересечении улиц Пинлян и Линьцин.

Причины случившегося пока не известны. Район аварии оцепили экстренные службы, начато расследование происшествия.

26 октября в Хабаровске башенный кран упал на строящуюся поликлинику. В результате на стройке погиб рабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии, региональная прокуратура начала проверку.