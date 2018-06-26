Падение башенного крана на жилой дом в Казани попало на видео

Строительный кран рухнул на частично заселенный 18-этажный дом в Казани. Машинист самостоятельно выбрался из кабины и спустился вниз, медики оказали ему помощь. Об этом сообщает главное управление МЧС по Татарстану на своей странице во «ВКонтакте». Видеозапись, снятая очевидцами, появилась на YouTube.

Причины падения крана пока не установлены. Он повредил облицовку дома и три балкона на 14,15 и 16-м этажах. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась.

Демонтаж крана будет проводить строительная организация, отметили в МЧС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!