Падение башенного крана на российскую поликлинику попало на видео

В Хабаровске башенный кран упал на строящуюся поликлинику. Инцидент попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал RT.

Автор ролика комментирует происходящее фразой «прямо башня отвалилась и легла вот сюда». При этом россиянин, снимающий видео, говорит, что на стройке «кто-то орет», и допускает, что это пострадавший крановщик. Прохожий за кадром призывает мужчину звонить в скорую, а не снимать видео.

В результате падения башенного крана на стройке погиб рабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Ведется проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге рабочий выжил после того, как на него от ветра упал многотонный автокран. Из-за падения крана 35-летнего мужчину зажало между бетонной плитой и машиной, но из-за того, что стрела легла в удачное положение, кран не сдвинулся ниже.