В Париже мужчина с ножом и криками «Аллаху акбар!» напал на сотрудников вокзала

Сотрудники службы безопасности (СБ) вокзала Сен-Лазар в Париже подстрелили вооруженного ножом мужчину. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Известно, что нападавший находится в критическом состоянии, сейчас его доставили в реанимацию. Согласно имеющимся данным, четверо сотрудников вокзала обратились к неизвестному из-за того, что он не надел медицинскую маску. Неизвестный отказался подчиниться требованиям службы безопасности, между участниками конфликта завязался спор.
После короткой перепалки мужчина выхватил нож и с криками «Аллаху акбар! Францией управляет Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация)!» напал на сотрудников. Один из работников службы безопасности вокзала был вынужден выстрелить в нападавшего.
27 октября стало известно, что по приказу префектуры французского департамента Сарта за пропаганду терроризма на шесть месяцев была закрыта мечеть в коммуне Аллон. По сообщению местных властей, проповеди, читаемые в мечети «пропагандировали джихад» и «культивировали чувство ненависти во Франции».