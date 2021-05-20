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Французам предрекли исчезновение

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Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Бывший депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен предрекла коренным французам исчезновение. Об этом сообщает издание Valeurs actuelles.

Она заявила, что современная миграционная политика Парижа может привести к тому, что коренное население страны к 2050 году останется в меньшинстве. «Будет ли Франция по-прежнему Францией, если завтра мы станем исламской республикой? Я совсем в этом не уверена», — добавила политик.

Марешаль-Ле Пен подчеркнула, что она поддерживает ассимиляцию приезжих, но не считает ее возможной в случае превалирования иностранной культуры над местной. Она предположила, что если ситуация с мигрантами не изменится, то на месте «французской цивилизации» может появиться новая.

До этого сообщалось, что группа отставных французских генералов опубликовала письмо властям страны, в котором предупредила, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов». В нем говорится, что приезжие мусульмане захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Часть действующих военных выступила в поддержку письма и отметила, что «ненависть к Франции и ее истории становится нормой».

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