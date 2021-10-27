Мечеть во Франции закрыли из-за пропаганды терроризма

Мечеть во французской коммуне Аллон закрыли за призывы к вооруженному джихаду

По приказу префектуры французского департамента Сарта за пропаганду терроризма сроком на шесть месяцев была закрыта мечеть в коммуне Аллон. Об этом сообщает радио France Bleu.

«Проповеди, читаемые в этой мечети, в значительной степени оправдывали вооруженный джихад, одновременно культивируя чувство ненависти к Франции», — говорится в заявлении французского МВД. По информации France Bleu, местные имамы называли народ Франции «неверными и исламофобами».

Расследование полиции показало, что руководители религиозных ассоциаций Juste Milieu и Al Qalam, которые управляют мечетью, в 2020 году призывали прихожан бороться с исламофобами и говорили, что Франция якобы объявила войну исламу. Сейчас прокуратура департамента Сарта ведет расследование в отношении представителей местной мусульманской общины.

В октябре 2021 года французская полиция совместно с разведкой США вычислила и задержала исламиста, пытавшегося купить автомат Калашникова. 27-летний гражданин Франции с помощью даркнета вышел на связь с продавцами оружия. Помимо автомата, мужчине нужны были шесть магазинов к нему.