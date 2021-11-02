Главный конкурент «Газпрома» оценил перспективы газа цитатой из Карлсона

Начальник управления по связям с инвесторами компании «Новатэк» Александр Назаров вспомнил цитату из сказки «Малыш и Карлсон», отвечая на вопрос журналиста об исходе соперничества природного газа с возобновляемыми источниками энергии. Беседа состоялась в рамках конференции «Диалог с компанией», передает РИА Новости.

«Это прекрасный вопрос. И, наверное, в данном случае это как вопрос "перестали ли пить коньяк по утрам"? Что "да", что "нет", будет, наверное, неправильным ответом», — оценил соперничество в долгосрочной перспективе Назаров. В повести шведской писательницы Астрид Линдгрен Карлсон спросил домоправительницу фрекен Бок, употребляет ли она коньяк по утрам, чтобы доказать ей существование вопросов, на которые нельзя ответить только утвердительно или отрицательно.

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Назаров заявил, что «Новатэк», который является главным конкурентом «Газпрома» на российском рынке, считает зеленую энергетику объективной реальностью. Топ-менеджер считает, что потребитель предъявляет три требования к источнику энергии — доступность, безопасность и экологичность. Он предположил, что газ не будет конкурировать с зеленой энергетикой, а станет ее резервным источником. На возобновляемые источники пока нельзя полагаться из-за высокой стоимости и низкой надежности, пояснил Назаров. Он напомнил, что в этом году Европа столкнулась с нехваткой электроэнергии из-за слабого ветра. Аналогичные проблемы, но из-за засухи, затронули Бразилию. По этой причине южноамериканская страна резко увеличила спрос на сжиженный природный газ (СПГ).

В начале осени цены на газ в Европе резко выросли. В октябре стоимость тысячи кубометров топлива приблизилась к двум тысячам долларов, установив исторический максимум. По состоянию на 16:30 2 ноября декабрьские фьючерсы торговались по 837 долларов. Одной из причин снижения стало заявление президента России Владимира Путина о скором увеличении поставок на рынок Европы для стабилизации цен. Глава государства поручил «Газпрому» повысить объемы в европейских газохранилищах после пополнения российских резервов.