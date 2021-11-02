Канал Следственного комитета Белоруссии на YouTube заблокировали

Американская компания Google заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии из-за санкций, введенных в отношении некоторых лиц и организаций республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Гончарову.

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — заявили в американской компании.

Гончарова отметила, что вместе с аккаунтом Google был заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тысячами подписчиков. По ее словам, этот канал содержал видео с официальными заявлениями представителей комитета, сюжеты по резонансным уголовным делам, а также материалы по социально значимым темам.

«На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан», — уточнила она.

14 августа сообщалось, что в Белоруссии частично ограничили доступ к таким платформам, как YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Уточнялось, что изначально в реестр блокировки были внесены два аккаунта в TikTok, однако провайдеры не смогли заблокировать отдельные аккаунты, и в результате были вынуждены заблокировать весь домен.