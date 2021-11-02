В Харькове возникли двухнедельные очереди в крематорий

В украинском городе Харьков из-за ухудшения ситуации с коронавирусом образовались очереди из катафалков на кремацию тел. О критической ситуации в крематории сообщил корреспондент местного издания Newsroom.

По информации агентства, помещения крематория в последнее время сильно перегружены, ожидание кремации может занимать от 10 дней до двух недель.

«Сейчас все завалено телами — морги, крематории, сохранения. Машин и людей катастрофически не хватает», — рассказал работник ритуальной службы. При этом стоимость услуги значительно возросла, но цены на кремацию тел в столице еще выше, отмечают местные жители.

Директор Харьковского крематория Валерий Моисеев от общения с журналистом отказался. Охранник крематория также не прокомментировал ситуацию, но отметил, что переполненность крематория связана с ростом смертности от коронавируса.

Ранее член политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик назвал систему здравоохранения Украины полностью уничтоженной. Он указал, что больницы не отапливаются, скорая помощь работает с перебоями, коечный фонд в стационарах переполнен.

В октябре глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что из-за пандемии коронавируса перед крематорием в Киеве выстроилась очередь из катафалков.