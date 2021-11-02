Россиянам рассказали о самой важной технологии будущего

Одной из самых важных технологий будущего, которая станет ключевым драйвером развития российской экономики, окажется интернет вещей (Internet of Things, IoT). Об этом в рамках проекта «КиберРеальность» «Ленте.ру» рассказал начальник разработки IoT компании «АТБ Электроника» Олег Новиков. Он также предрек, что это произойдет гораздо быстрее, чем многие ожидали.

«Будущее уже наступило, просто в повседневной суете мы не замечаем, что, например, в кармане у каждого из нас лежит смартфон, благодаря вычислительным мощностям которого можно управлять космическим кораблем, — предупредил Новиков. — Если говорить о перспективах развития интернета вещей в России на ближайшие десять лет, то сразу представляются умные города с умными домами, умным общественным транспортом и, конечно, умными людьми».

Одним из последствий развития интернета вещей специалист назвал то, что машины смогут общаться друг с другом без участия людей. Уже сегодня, по словам Новикова, наделить интеллектом можно любое пространство и любой механизм — например, создавать огромные умные дома и склады или небольшие приборы наподобие умных электросчетчиков.

«Мы живем в XXI веке, и то, что еще 20 лет назад казалось фантастикой, сейчас находит свое применение в повседневной жизни каждого человека. Айзек Азимов и братья Стругацкие много лет назад описали в своих фантастических романах тот мир будущего, в котором мы живем уже здесь и сейчас. Мы сегодня наделяем интеллектом машины, открывая тем самым двери любым смелым идеям, которые направлены на упрощение жизни человека», — добавил эксперт.

При этом в России, по словам Новикова, практически не существует ограничений для применения и развития интернета вещей. Своевременно реагировать на новые задачи разработчикам помогают модульные подходы, при которых большие IT-системы выстраиваются из отдельных составляющих частей. Профессиональный уровень отечественных специалистов Новиков также назвал достаточно высоким.

Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заявил о планах выпустить браслеты-трекеры для дистанционного присмотра за людьми. Устройство основано на технологии интернета вещей LoRaWAN. Трекер сможет работать до 160 часов без подзарядки. Гаджет оснастят пульсоксиметром, кнопкой SOS и датчиком снятия с руки.

Интернет вещей — концепция использования умных предметов, оснащенных технологиями для взаимодействия друг с другом и способных выполнять часть операций без участия человека. Пример использования интернета вещей — это умный дом, то есть помещение с автоматизированным освещением, отоплением, системами кондиционирования, безопасности, видеонаблюдения. В систему могут быть интегрированы умные бытовые приборы — к примеру, холодильники, которые способны отслеживать наличие продуктов и при необходимости заказывать их в интернете, а также следить за собственной исправностью.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.