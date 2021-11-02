В российском регионе введут локдаун из-за коронавируса

Губернатор Новгородской области Никитин объявил локдаун в регионе с 8 ноября

В Новгородской области с 8 ноября введут локдаун. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин, соответствующее видеообращение опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Данные меры приняты из-за нарастающей динамики заболеваемости COVID-19. Ограничения будут касаться приостановления работы кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и всех остальных объектов оказания бытовых услуг.

Губернатор отметил, что деятельность общепита за исключением тех, кто будет оказывать услуги навынос, также приостановится.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Новгородской области выявили 282 новых случая коронавируса, 101 пациент с COVID-19 выздоровел, семеро скончались.