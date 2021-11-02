Строителя элитного жилья в Москве попросили посадить на девять лет

Гособвинение попросило Коптевский суд Москвы посадить девелопера и владельца компании Optima Development Альберта Худояна в колонию общего режима на девять лет. Бизнесмен обвиняется в хищении недвижимости на сумму более трех миллиардов рублей. О ходе судебного разбирательства сообщает ТАСС.

Для второго фигуранта дела — гендиректора компании «Авиасити» Сергея Коноплева — прокурор запросил 8 лет 6 месяцев колонии. Гособвинение также попросило суд назначить обвиняемым штраф в размере миллиона рублей с каждого. Адвокат Худояна Светлана Мальцева отметила, что, по мнению защиты, показания свидетелей и потерпевших не доказывают вину подсудимых.

Худояна обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Изначально девелоперу вменяли хищение трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве на сумму 2,2 миллиарда рублей. В окончательной редакции к обвинению добавили еще один объект недвижимости, и сумма увеличилась до 3,75 миллиарда рублей. Потерпевшая сторона — компания Mansfield Executive Limited. Компания Худояна является застройщиком элитного жилого квартала Prime Park на Ленинградском проспекте.

В апреле 2020 года были арестованы заместители начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что они содействовали переводу Худояна из СИЗО под домашний арест. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение и направила дело на доследование в Следственный комитет. Защита девелопера настаивает, что сговора между Худояном и офицерами не было.

