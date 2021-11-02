В России допустили поставку новейших зенитных ракетных систем в Китай и Индию

Китай и Индия могут получить российские новейшие зенитные ракетные системы С-500 после того, как данные системы будут поставлены в Вооруженные силы России. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью РБК.

Он уточнил, что первый серийный образец С-500 планируется поставить в армию в скором времени. Помимо Индии и Китая, рассчитывать на поставки системы С-500 смогут те страны, с которыми имеются «давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения». Потенциальные заявки будут рассматриваться индивидуально в каждом конкретном случае, отметил он.

Шугаев также напомнил, что Индия является давним стратегическим партнером, с которым уже заключен контракт на С-400. По его словам, страна получит первый дивизион этой системы до конца 2021 года.

В июле 2019 года стало известно, что Индия заключила с Россией контракт на поставку примерно одной тысячи авиационных ракет. Поставки Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400 завершатся к апрелю 2023 года.