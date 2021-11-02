Названы главные причины для отказа пассажирам в перелете перед посадкой

Многие авиакомпании имеют право отказать пассажиру в перелете перед посадкой, если он не соответствует или нарушил определенные требования договора перевозки. Главные причины назвал The Sun.
Так, у многих авиаперевозчиков существует правило, согласно которому, пассажиру может быть отказано в услуге перелета, если он плохо пахнет. Отмечается, что на практике распространены ситуации, когда путешественники отстранялись от рейса после жалоб попутчиков на неприятный запах.
Кроме того, практически каждая авиакомпания имеет пункт в договоре перевозки, который гласит, что пассажир должен иметь возможность пристегнуться ремнем безопасности — если этому мешает лишний вес или любое другое обстоятельство, в перелете может быть отказано.
Помимо прочего, члены экипажа могут отстранить от полета агрессивных пассажиров, чье поведение создает конфликтные ситуации на борту или раздражает других людей.
Авиакомпании могут отказать в посадке босоногим пассажирам. Во-первых, из соображений безопасности — если самолет попадет в аварийную ситуацию, то в этом случае может потребоваться наличие обуви, а во-вторых, по этических нормам — попутчики могут почувствовать неприятный запах от ног. Также очень часто не допускаются к перелету граждане в откровенной одежде.
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