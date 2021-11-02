Двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане

AP: среди погибших при крушении Ан-26 в столице Южного Судана были двое россиян

При крушении самолета Ан-26 в столице Южного Судана погибли двое россиян. Об этом сообщает Associated Press.

По словам директора местного аэропорта, всего на борту находились пять человек, включая пилота и членов экипажа — трое из них были гражданами Южного Судана. Все пять человек погибли. О причинах крушения информации не поступало.

Уточняется, что грузовой самолет принадлежал компании Optimum Aviation Ltd. Он использовался для перевозки топлива.

Ранее сообщалось, что пилот индонезийского грузового самолета погиб в результате крушения воздушного судна на востоке страны. Предположительно, командир воздушного судна не смог совершить безопасную посадку из-за густого тумана. Его доставили в медцентр, однако от полученных травм он скончался. Второй пилот выжил, он пострадал, но находится в сознании.