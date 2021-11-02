США призвали бороться с преследованием журналистов

Госдеп США призвал привлечь к ответственности тех, кто запугивает и преследует журналистов

Правительство США в международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов призвало бороться с преследованием и запугиванием сотрудников СМИ. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Материалы по теме «Ты все время боишься» Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами Кто теперь угнетен? США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?

Прайс указал, что независимость прессы «защищает права граждан, гарантирует информированность» общественности. Он обратил внимание, что угрозы насилия и тюремного заключения все чаще поступают в адрес журналистов от властей, выходя за пределы государственных границ.

«В том числе за счет ненадлежащего использования цифровых технологий наблюдения, которые отслеживают коммуникации и местонахождение журналистов, чтобы ограничить их возможность сообщать о коррупции в правительстве и репрессиях», — подчеркнул глава пресс-службы.

Госдеп поддержал решение Нобелевского комитета удостоить Нобелевской премии мира журналистов Марию Рессу из Филиппин и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова из России. В США призвали противостоять увеличению числа случаев физических атак, онлайн-преследования, запугивания судебными исками и давления на СМИ со стороны регулирующих органов по всему миру.

Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов учрежден Генассамблеей ООН 18 декабря 2013 года. Он ежегодно отмечается 2 ноября с целью привлечения внимания к проблемам нападений на журналистов и сотрудников СМИ.