В Белоруссии заблокировали сайты Deutsche Welle и канала «Настоящее время»

Власти Белоруссии заблокировали доступ к сайтам «Настоящее время» и Deutsche Welle

Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайтам немецкого издания Deutsche Welle, телеканала «Настоящее время» (включен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), а также белорусской газеты «Новый час». Об этом сообщает РИА Новости.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"», — такое сообщение видят пользователи при попытке зайти на сайт.

Власти объяснили блокировку тем, что сайты этих СМИ содержали гиперссылки на материалы, признанные белорусским судом экстремистскими. Об этом журналистам заявил первый заместитель министра информации страны Андрей Кунцевич.

Ранее власти республики заблокировали сайт издания «Комсомольская правда в Беларуси».