В США облившему краской бюст Джорджа Флойда пригрозили семью годами тюрьмы

В США отдел полиции по борьбе с преступлениями на почве ненависти задержал безработного 37-летнего актера Мика Билса, который в начале октября облил краской установленный в парке Нью-Йорка бюст Джорджа Флойда. Об этом сообщает ABC News.

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Правоохранители предъявили ему обвинения в вандализме второй степени. Полиция пригрозила Билсу семью годами тюрьмы, а также крупным штрафом, если его признают виновным в совершении преступления. Актера поймали благодаря камерам видео-наблюдения, заснявшим как Билс замешивал в парке серую краску, которой в последствии и облил бюст.

Памятник в парке Юнион-сквер на Манхэттене был установлен в честь афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая 2020 года в наркотическом опьянении задержали сотрудники полиции Миннеаполиса по подозрению в мошенничестве. В момент поимки полицейский Дерек Шовин десять минут удерживал подозреваемого, надавив ему коленом на шею. Флойд жаловался, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Несмотря на факт принятия афроамериканцем фентанила и метамфетамина, судмедэксперты признали причиной смерти именно действия Шовина.

Случай стал резонансным и спровоцировал крупнейшую в американской истории волну протестов. Миннеаполис превратился в эпицентр общенационального движения за преобразование правоохранительной системы. На улицах американских и европейских городов проходили массовые демонстрации, участники которых призывали распустить полицию.

Четверых полицейских после произошедшего уволили. 25 июня 2021-го суд в Миннеаполисе приговорил Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы.