Жители Миннеаполиса отказались распускать полицию после гибели чернокожего

Жители Миннеаполиса проголосовали против упразднения полиции — проект реформы провалился на референдуме. Об этом пишет Associated Press.

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По данным РИА Новости, больше 56 процентов избирателей высказались против упразднения городской полиции. За инициативу проголосовали около 43 процентов, однако для ее одобрения требовалось не менее 51 процента голосов. При этом некоторые чернокожие активисты высказывались против данной инициативы еще до голосования.

На референдуме рассматривались поправки в устав Миннеаполиса о замене управления полиции на Департамент общественной безопасности (Department of Public Safety). Соответствующее предложение внесли после гибели чернокожего жителя города Джорджа Флойда, умершего в результате ареста с применением удушающей техники.

Это произошло весной 2020 года. Случай стал резонансным, и Миннеаполис превратился в эпицентр общенационального движения за преобразование правоохранительной системы. На улицах американских и европейских городов проходили массовые демонстрации, участники которых призывали распустить полицию.

21 апреля 2021 года присяжные признали Дерека Шовина — одного из полицейских, задержавших Флойда — виновным в убийстве.

