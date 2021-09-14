Минюст США запретил полиции душить без должных оснований

Минюст США запретил сотрудникам правоохранительных органов страны применять удушающие приемы без должных оснований. Соответствующее заявление опубликовано на сайте.

Кроме того, ведомство ограничило возможность полиции проводить рейды без предварительного предупреждения. В соответствии с новой политикой полицейские смогут душить преступников при задержании, только если последние представляют смертельную угрозу или серьезную опасность для здоровья сотрудников правоохранительных органов или других людей.

Полицейские также не смогут проводить рейды без предварительного предупреждения. Теперь сотрудники должны постучаться и представиться, а затем составить ордер на обыск.

«Укрепление доверия между правоохранительными органами и обществом, которому мы служим, — это одна из важнейших миссий Минюста на сегодняшний день», — говорится в заявлении.