Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда

Палата представителей США поддержала полицейскую реформу, получившую название в честь афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости.

220 депутатов высказались за принятие «Акта о справедливости в работе полиции имени Джорджа Флойда», в то же время 212 конгрессменов выступили против. При этом палата представителей уже принимала данный законопроект летом 2020 года, но он не был одобрен сенатом. Теперь же демократы, получившие контроль над обеими палатами парламента, могут беспрепятственно принять его.

Отмечается, что реформа предполагает запрет на применение полицейскими удушающих приемов и отбор подозреваемых по религиозному или расовому признаку. Помимо этого, предполагается создание базы о злоупотреблениях полиции и ослабление доктрины «квалифицированного иммунитета», которая защищает сотрудников правоохранительных органов от судебных исков.

Ранее житель Калифорнии скончался после того, как полицейский применил против него удушающий прием с использованием колена. Инцидент произошел 23 декабря в городе Антиок в штате Калифорния. Семья 30-летнего Анджело Кинто вызвала полицию, когда у мужчины случился приступ паранойи. К моменту прибытия полицейских Кинто уже начал успокаиваться в объятиях матери, однако один из офицеров повалил его на пол и давил коленом на его шею на протяжении пяти минут, пока мужчина не потерял сознание.

В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.