Врач развеял популярные у россиян мифы о холестерине

Врач Агапкин: холестерин не вреден для организма, он участвует в производстве гормонов

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о том, действительно ли холестерин вреден для человека, и о том, какой его уровень на самом деле считается оптимальным. Выпуск, в котором специалист развеял распространенные мифы об этом веществе, опубликован на YouTube.

Агапкин рассказал, что утверждение о том, что холестерин вреден для организма, — миф. По словам доктора, вещество участвует в производстве ряда гормонов, а также играет важную роль в образовании желчных кислот, без которых невозможно переваривание жиров. «[Также] холестерин входит в состав клеточных мембран, в том числе мышечных, нервных и иммунных клеток», — отметил врач.

Следующим популярным у россиян мифом, который развеял доктор, стало утверждение о том, что существует идеальный для всех уровень холестерина. Он отметил, что в действительности при расчете оптимального показателя нужно учитывать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Наконец, Агапкин развеял миф о том, что единственный способ нормализации этого показателя — прием статинов. Врач подчеркнул, что в действительности сперва необходимо скорректировать рацион пациента. «Если этого недостаточно — холестерин не снижается или даже растет — в таком случае действительно показана медикаментозная терапия», — пояснил он. Традиционная схема лечения включает в себя прием статинов, однако важно помнить о побочных эффектах: мышечные боли, миозит, тошнота, повышение уровня сахара в крови и другие. В таком случае врачи возвращаются к смене схемы питания, например, назначают продукты, содержащие полезные вещества.

Ранее Сергей Агапкин и онколог Максим Астраханцев перечислили несколько действенных методов профилактики рака. Они рекомендовали россиянам регулярно обследоваться, поскольку если онкологическое заболевание выявили на ранней стадии, то вероятность полного выздоровления достаточно высока.