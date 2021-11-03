Исполнительница Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti, в которой выступала вместе с Артемом Умрихиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Self Made Music.

Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе, но ее коллега по коллективу отметил, что «теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе». Он не стал уточнять, кто именно заменит Дзюбу.

Уточняется, что в этом году дуэту Artik & Asti исполнилось десять лет. Их последней совместной работой стала композиция Family, которую они создали с диджеем Дэвидом Геттой и рэпером A Boogie Wit Da Hoodie. Премьера песни состоится 5 ноября.

Ранее Анна Дзюба показала свой строящийся дом. Вместе с супругом бизнесменом Станиславом Юркиным она потратила на недвижимость несколько десятков миллионов рублей.

Пара приобрела жилье на участке в 18,5 соток за 37 миллионов рублей. На данный момент там ведутся ремонтные работы, в общей сложности супруги планируют уложиться в сумму менее 40 миллионов рублей. Постройка занимает 703 квадратных метра.