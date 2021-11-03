Певица из дуэта Artik & Asti показала дом за десятки миллионов рублей

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti в дуэте Artik & Asti, показала свой строящийся дом. Вместе с супругом бизнесменом Станиславом Юркиным она потратила на недвижимость несколько десятков миллионов рублей. Артистка провела экскурсию по объекту для шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Пара приобрела дом на участке в 18,5 соток за 37 миллионов рублей. На данный момент там ведутся ремонтные работы, в общей сложности супруги планируют уложиться в сумму менее 40 миллионов рублей. Постройка занимает 703 квадратных метра. Изначально Дзюба считала, что им хватит около 400 «квадратов», однако, увидев объект, изменила мнение. «Увидели этот дом и поняли, что это космос», — отметила артистка.

Жилье будет оформлено в минималистичном стиле, однако каждая комната будет иметь свои особенности в интерьере. В доме певицы есть несколько спален, гостиная с камином, просторная кухня со столовой. В дизайне планируют использовать натуральные материалы — мрамор, керамогранит и дерево. Особое внимание владельцы решили уделить люстрам — некоторые из них оцениваются в 100 и 800 тысяч рублей.

В мае о строительстве дома мечты рассказала жена исполнительного директора лейбла Black Star Павла Курьянова Ханна. Владение супругов занимает площадь в 1,6 тысячи квадратных метров с большим бассейном, SPA-зоной, игровой комнатой и кинотеатром. Семья планировала переехать в дом в начале осени 2021 года.