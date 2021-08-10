Украинскую певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате песни дуэта Artik & Asti. Артистка выложила на своем YouTube-канале клип на песню Allo.

В комментариях пользователи указали на то, что композиция напоминает работу дуэта «Грустный дэнс». Юзер Jumper заявил, что «бит явно украден». Многие отметили, что схожесть двух песен особенно слышна во вступлении. «При первом же прослушивании данной песни я выделил сходство с "Грустным дэнсом". Хотелось бы видеть что-то новое и оригинальное, а не выкупленные сэмплы, да уж тем более плагиаты», — написал пользователь Илья Беликов.

Ранее Лободу в плагиате обвинял эстрадный певец Филипп Киркоров. Он сравнил выступление певицы на премии «Муз-ТВ» с номером Бейонсе, сопоставив фотографии исполнительниц на коллаже.

Позднее Лобода пояснила, что номер был посвящен теме присутствия женщин на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. По ее словам, эта тема «уже несколько веков волнует самые пытливые умы». Звезда напомнила, что ей посвящены книги, театральные постановки и музыкальные шоу. Она также отметила, что эту «сакральную тему» в своем творчестве поднимали писатель Дэн Браун, а также певицы Бейонсе и Ариана Гранде.