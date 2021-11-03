Рядом с «Москва-Сити» провалилась дорога

Рядом с деловым центром «Москва-Сити» на Краснопресненской набережной столицы провалилась часть дороги. Площадь обвала грунта достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел напротив дома №14. По предварительным данным, площадь проблемного участка достигла 30 на 40 метров. На фото видно, что в результате обвала фактически лопнуло дорожное полотно и упало ограждение. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие, и что послужило причиной провала грунта.

На участок выехали дорожные службы. Как сообщил Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале, для проведения дорожных работ было временно перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда.

Ранее в асфальте в Новосибирске образовалась огромная яма с кипятком, в которую провалились несколько припаркованных автомобилей. Причиной обрушения полотна стал прорыв на магистральном трубопроводе, который размыл грунт. Владельцам машин обещали компенсировать ущерб.