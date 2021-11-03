Во Франции отреагировали на заявление Австралии о срыве сделки по подлодкам

Политолог Бади: отношения Австралии и Франции будут ограничены, пока Морриссон у власти

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не считает Францию эффективным и важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому стремится держать Париж в стороне от «великой стратегии» по борьбе с Китаем. Так на заявления австралийского лидера о сорванной сделке по подлодкам отреагировал почетный профессор Института политических исследований в Париже Бертран Бади.

В комментарии «Ленте.ру» политолог подчеркнул, что между австралийским и французским лидерами есть существенные идеологические различия: Моррисон глубоко укоренен в «англосфере» и неоконсерватизме. «Если двусторонние отношения между двумя странами будут строго ограничены бизнесом и культурой, они останутся хорошими, но я полагаю, что будет трудно вернуться к эффективному политическому и военному сотрудничеству, пока Морриссон остается у власти», — рассказал Бади.

Он отметил, что недоверие между Парижем и Канберрой имеет долгую историю, и усомнился, что нынешняя австралийская администрация вообще заинтересована в военном партнерстве с Францией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Моррисона во лжи во время обсуждения контракта на строительство подлодок. Отвечая на вопрос австралийского журналиста о том, солгал ли премьер Австралии, Макрон уточнил: «Я не думаю, я знаю это». Президент Франции добавил, что уважает Австралию и ее жителей.

Моррисон, в свою очередь, заявил журналистам, что Канберра разорвала контракт на строительство подводных лодок с французским консорциумом Naval Group, потому что в нем были «очень серьезные проблемы», при этом многие из них были связаны с выполнением обязательств. Другой причиной стали многочисленные задержки в реализации проекта и возросшие затраты.

Австралия разорвала контракт с Францией на строительство подлодок на сумму 66 миллиардов долларов после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией под названием AUKUS. Оно предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Канберры «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».