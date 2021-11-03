Кинокомикс «Вечные» стал самым низкооцененным фильмом Marvel

Супергеройский фильм «Вечные» стал самой низкооцененной картиной в истории киновселенной Marvel, которая получила «гнилой» рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes. Об этом свидетельствуют данные портала.

Кинокомикс режиссера Хлои Чжао о представителях бессмертной инопланетной расы Вечных, которые защищают человечество, был оценен критиками всего на 55 процентов «свежести». Отмечается, что на Rotten Tomatoes фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 баллов и более.

Известно, что ранее ни один из 25 кинопроектов Marvel не опускался ниже 60 процентов. Худшим блокбастером студии ранее считался «Тор 2: Царство тьмы» с 66 процентами «свежести».

В «Вечных» снялись такие актеры, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие. В российский прокат картина выйдет 8 ноября.

