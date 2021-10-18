Disney перенесла даты выхода сразу нескольких новых фильмов Marvel

Компания Disney перенесла даты выхода сразу нескольких проектов от киностудии Marvel. Об этом пишет Deadline.

На несколько месяцев были отложены премьеры таких картин, как «Доктор Стрендж: Мультивселенная безумия», «Тор: Любовь и гром» и «Черная пантера: Ваканда навсегда». Отсрочку также получили три неназванные ленты студии Marvel и новый фильм об Индиане Джонсе, который планировали показывать в кинотеатрах летом 2022 года.

Отмечается, что корректировка графика релизов произошла после того, как фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» закрепил за собой статус хита в кинопрокате и подготовил почву для выпуска «Вечных» — очередного проекта киновселенной Marvel. В Disney также подтвердили курс на кинотеатральные премьеры своих новых картин и заявили, что в 2022 году ленты будут появляться на онлайн-платформах только через 45 дней после очного проката.

Ранее сообщалось, что компания Disney изменит типовые контракты с актерами после конфликта с артисткой Скарлетт Йоханссон, которая решила судиться из-за фильма «Черная вдова». Генеральный директор корпорации Боб Чапек заявил, что договорная политика будет пересмотрена, поскольку пандемия коронавируса заметно повлияла на индустрию развлечений и развитие стриминга.