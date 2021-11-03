В США детям на Хеллоуин раздали конфеты со швейными иглами в начинке

Полиция в США предупредила об опасности конфет на Хеллоуин из-за найденных в них иглах

Полиция Огайо (США) предупредила родителей об опасности конфет после того, как злоумышленники раздали детям на Хеллоуин конфеты, в начинке которых были найдены швейные иглы. Об этом сообщает CNN.

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Заявление правоохранителей было опубликовано после акции в городе Фастория «кошелек или жизнь». «Хотя нам известно только о двух конфетах, мы относимся к этому серьезно и потрясены тем, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, что захочет причинить вред детям», — сказал начальник полиции Кейт Лорено.

Власти заявили, что не знают, на какой улице ребенок получил конфеты, но призвали всех проверять сладости на опасные предметы. Местная общественная больница также предложила проверить конфеты с мероприятия с помощью портативного рентгеновского аппарата.

Ранее в США зафиксировали серию из шести массовых расстрелов, произошедших во время вечеринок в честь Хеллоуина. В период с вечера пятницы, 29 октября, до утра воскресенья, 31 октября, произошло как минимум шесть случаев стрельбы: два в Техасе, два в Калифорнии, один в Иллинойсе и один в Нью-Мексико. В результате погибли не менее шести человек.