Правительство России поручило подписать протокол по газу с Белоруссией

Кабмин РФ поручил МИД и Минэнерго подписать с Минском протокол о ценах и поставках газа

Правительство России поручило Минэнерго и МИД подписать с Белоруссией протокол о ценах и поставках газа в 2022 году. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Отмечается также, что разработанный Минэнерго проект протокола о тарифах для Минска согласован в правительстве России, указано продление его срока на один год, до до 31 декабря 2022 года.

Ранее в сентябре Россия пообещала до конца 2022 года выделить Белоруссии финансовую помощь в размере 630 миллионов долларов. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, будут созданы единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии.