Котенок проехал почти 100 километров в двигателе фургона и выжил

Котенка спасли из работающего двигателя и назвали в честь барабанщика The Beatles

В Англии пятинедельный котенок по кличке Ринго забрался в работающий двигатель фургона, проехал почти 100 километров от Мерсисайда до Стаффордшира и выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Безбилетный пассажир залез в фургон инженера по телекоммуникациям Дуэйн Офоэме и двух его коллег. Когда мужчины вышли из автомобиля, они услышали мяуканье и вскоре обнаружили в двигателе маленького котенка. Испуганное животное отказывалось выходить и пряталось от британцев. Тогда они решили вызвать на помощь представителей Королевского общества защиты животных.

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Вскоре на место приехала инспектор Джеки Хикман и спасла котенка из двигателя с помощью кошачьего корма. Женщина отвезла четвероногого путешественника в ветеринарную клинику. В ходе осмотре выяснилось, что зверь весит всего 600 граммов. Ему оказали необходимую помощь и назвали Ринго в честь барабанщика группы The Beatles. В ближайшие недели Ринго вакцинируют и чипируют. После всех процедур котенок будет готов к пристройству.

«Если вы узнали в Ринго своего пропавшего питомца, пожалуйста, свяжитесь с нами», — написала Хикман.

Ранее сообщалось, что в Великобритании спасли котенка, который застрял под капотом автомобиля. Животное проехало больше 64 километров и выжило.