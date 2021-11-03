Тренер «Зенита» оценил поражение в матче с «Ювентусом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил поражение своей команды в матче в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Ювентуса» (2:4). Он прокомментировал игру в эфире телеканала «МАТЧ!».

По его словам, у команды не получилось надежно сыграть в обороне, игроки позволили сопернику много создавать.

«Когда во втором тайме появилось пространство у Кьезы, соперники начали обыгрывать наших футболистов один в один. Более сильная команда победила. Ничего сверхъестественного не случилось. Хорошо, что ушли от крупного поражения в концовке. Могли сыграть лучше, эту игру разберем», — сказал Семак.

Он также добавил, что к матчу в чемпионате нужно подойти с правильным настроением.

3 ноября туринский «Ювентус» обыграл российский «Зенит» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине. Счет в матче открыл Паоло Дибала на 11-й минуте. Окончательный счет: 4:2 в пользу туринцев.