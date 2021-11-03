В ООН осудили стороны конфликта в эфиопском Тыграе за экстремальную жестокость

В ООН сообщили о нарушении прав человека всеми сторонами конфликта в эфиопском Тыграе

Все противоборствующие стороны конфликта в эфиопском регионе Тыграй виновны в нарушении прав человека и экстремальной жестокости. Об этом говорится в совместном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Комиссии по правам человека Эфиопии. Доклад был представлен 3 ноября в швейцарской Женеве, сообщает ABC News.

Документ охватывает временной промежуток между 3 ноября 2020 года и 21 июня 2021 года. В нем приведены такие преступления, как незаконные убийства, внесудебные казни, пытки, сексуальное и гендерное насилие, нарушения прав беженцев и принудительное перемещение гражданских лиц.

«Конфликт в Тыграе был отмечен экстремальной жестокостью. Тяжесть и серьезность нарушений, которые мы задокументировали, подчеркивает необходимость привлечения виновных всех сторон к ответственности», — заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представившая доклад.

По ее словам, стороны должны немедленно прекратить конфликт. Правительствам Эфиопии и Эритреи было рекомендовано провести расследование по всем фактам нарушения прав человека, представленным в докладе. Также в нем говорится о необходимости принять меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры.

2 ноября стало известно, что власти в Эфиопии ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне обострения боевых действий между силами правительства и повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Диппредставительство России в Эфиопии обещало принять все меры для защиты своих сотрудников.

1 ноября эфиопское правительство сообщило об убийстве повстанцами более ста молодых людей в захваченном ими городе Комбольча на севере Эфиопии. Официальная Аддис-Абеба призвала международное сообщество не закрывать глаза на происходящую в стране жестокость.