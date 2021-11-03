Костюм российского хоккеиста на Хеллоуин возмутил американских фанатов

Хоккеист Каюмов надел арабский костюм на Хеллоуин и вызвал недовольство фанатов из США

Российский нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов надел традиционной арабский костюм на Хеллоуин, чем вызвал недовольство у американских пользователей сети. Их комментарии доступны в Twitter.

Хоккеист попозировал в тунике и арафатке, держа в руках автомат Калашникова. Фанаты из США были возмущены подобным нарядом, посчитав, что Каюмов пытался воссоздать стереотипный образ террориста с Ближнего Востока. «Вопиющий расизм. Идиоты никогда ничему не научатся», «Как они могут держать таких людей», — писали юзеры.

Спортсмен выступает за «Локомотив» с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 21 матче, набрав восемь очков. Права на Каюмова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) принадлежат «Чикаго Блэкхокс». Клуб выбрал хоккеиста на драфте 2016 года.

В октябре канадский хоккеист Кайл Бич обвинил бывшего видеотренера «Чикаго» Брэда Олдрича в сексуальных домогательствах. После случившегося генеральный менеджер команды Стэн Боумэн покинул свой пост.