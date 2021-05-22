Дзюба назвал россиян скупердяями из-за критики костюма Дэдпула

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в эфире программы «Вечерний Ургант» назвал россиян скупердяями из-за критики костюма Дэдпула, в котором он появился на церемонии награждения золотыми медалями за победу в чемпионате России.

Футболист рассказал, что российские болельщики раскритиковали его за наряд, тогда как иностранные восприняли с позитивом. «Только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз. Типа: клоун, все внимание к себе привлек. Написали: "Лучше бы надел что-то наше"», — заявил он. Дзюба добавил, что долго обдумывал появление в костюме российского персонажа сказок, но так и не смог придумать ничего креативного.

Награждение прошло 2 мая после победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Этот результат позволил сине-бело-голубым стать недосягаемыми для железнодорожников и досрочно оформить третью подряд победу в чемпионате России.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний форвард известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.

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