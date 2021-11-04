В Госдуме оценили идею о геномной экспертизе всех россиян

Идея о проведении геномной экспертизы всех россиян является нарушением конституционных прав и свободы граждан. Такую оценку озвученной ранее инициативе дал первый заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Его слова в четверг, 4 ноября, приводит РИА Новости.

Политик отметил, что распространение такого рода экспертизы возможно на отдельные категории граждан. В частности, тех, кто совершил уголовные преступления. «Но тоже надо посмотреть по составу и по статьям», — уточнил парламентарий.

Ранее коллега Афонина депутат Анатолий Выборный заявил, что в нижней палате Федерального собрания задумались о поэтапном введении геномной экспертизы для всех российских граждан: сначала — для мигрантов, потом — для всех, кто совершает уголовные преступления, а следом — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде. «А дальше — будет видно», — уточнил он.

3 ноября стало известно, что подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов, поручил Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал это правильной и обязательной мерой.