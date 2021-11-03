Глава СКР дал поручения по геномной регистрации трудовых мигрантов

Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По словам главы СКР, предложение обусловлено увеличением количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, которые совершают иностранцы.