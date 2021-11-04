В Госдуме задумались о введении геномной экспертизы для всех россиян

После введения геномной экспертизы для мигрантов ее можно было бы последовательно расширить на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а впоследствии и на всех россиян. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, передает «Интерфакс».

По словам политика, депутаты Думы задумались о поэтапном введении геномной экспертизы для всех российских граждан. «Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно», — уточнил он.

Выборный отметил, что при правильной подготовке и отсутствии конфликтов норм права перспектива прохождения законопроекта о геномной экспертизе мигрантов высока. По его словам, геномные данные позволят правоохранителям оперативно устанавливать виновных в правонарушениях и привлекать их к ответственности. «Когда участники будут знать, что даже при административном правонарушении их установят, то желания похулиганить будет намного меньше», — заключил депутат.

Ранее руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов. В Госдуме назвали подобную меру верной и необходимой для профилактики преступности.