Возмущенные турки надели пакет на голову американскому военному

Жители Стамбула выразили протест против прибытия американских военных и призвали их покинуть страну. Однако к их просьбам не прислушались, и возмущенные турки надели одному из американских моряков пакет на голову. Внимание на кадры, которые появились в Twitter, обратили журналисты «Известий».

На записи видно, как решившего прогуляться по городу моряка, сошедшего с корабля Mount Whitney, окружает толпа местных жителей. «Мы хотим, чтобы вы покинули наши земли», — говорит один из мужчин, обращаясь к иностранцу на английском языке.

Когда моряк пытается сбежать, его хватают несколько мужчин и надевают ему пакет на голову.

Издание указывает, что протестующие против присутствия американских военных называют их агрессорами.

1 ноября флагман Военно-морских сил (ВМС) США Mount Whitney начал проход в Черное море. Уточнялось, что его задачей станет координация действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях. В сети появились кадры судна в Стамбуле. На верхней палубе флагмана, помимо прочего, был размещен многоцелевой вертолет MH-60S Seahawk.

В Национальном центре управления обороной РФ заверили, что российские военные проследят за действиями флагмана, который зашел в акваторию Черного моря. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" (Mount Whitney) ВМС США», — заявили в ведомстве.