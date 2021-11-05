Нарисовавший Путина украинский депутат раскрыл свои намерения

Депутат Львовского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) Юрий Грынив продаст нарисованный им портрет президента России Владимира Путина, а все деньги с продажи отдаст волонтерам. Свои намерения он раскрыл в Facebook.

Депутат опубликовал фотографию рисунка и сообщил, что решил выставить картинку на аукцион, так как желающих купить ее оказалось довольно много. «Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам», — пообещал Грынив. Он добавил, что стартовая цена рисунка составляет 1 гривна (2,73 рубля).

Грынив отметил, что рисовать карикатуры — это его хобби, и в потрете Путина нет ничего предательского.

5 ноября в сети было опубликовано видео, на котором видно, как Грынив рисует портрет президента России Владимира Путина во время рабочего заседания в сессионном зале. На записи видно, как парламентарий положил смартфон с изображением Путина под лист бумаги и стал ручкой обводить контур лица президента. Затем он убрал телефон и сам дорисовал портрет российского лидера.

Творение депутата вызвало шквал критики в сети. «Нет слов. Журналисты сняли на видео, как он вырисовывал главу страны-агрессора прямо в сессионном зале», — говорится в подписи к видеоролику. При этом ранее Грынива уже застукивали за играми в телефоне во время работы.